Stéphanie Frappart, première femme à arbitrer en Europa League

L'arbitre française Stéphanie Frappart a de nouveau fait l'Histoire hier. Elle est devenue la première femme à arbitre un match d'Europa League, pour le match d'ouverture entre Leicester et Zoria.

Ce n'est pourtant pas sa première fois en Europe puisqu'elle avait déjà arbitré la Supercoupe d'Europe de 2019 entre Liverpool et Chelsea.

Avant le match, elle avait affirmé : "Il n'y a aucune différence, le football reste le même chez les hommes et chez les femmes. En tant qu'arbitre c'est la même chose."

Habituée de la Ligue 1, Stéphanie Frappart est maintenant de plus en plus présente en Europe, où ses qualités parlent pour elle. Elle a aussi officié dans un match de Ligue des Nations entre Malte et la Lettonie, et devrait être appellé sur les terrains européens tout au long de la saison.

Le match de ce jeudi s'est conclu sur le score de 3-0 pour les Anglais, avec des buts de James Maddison, Harvey Barnes et Kelechi Iheanacho.