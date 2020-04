Stephen Kenny remplace Mick McCarthy à la tête de l'Irlande

Mick McCarthy doit faire ses valises plus tôt que prévu. Alors qu'il était sous contrat jusqu'au 31 juillet, après l'Euro, le report de la compétition a précipité son départ. Il est remplacé par Stephen Kenny.

L'annonce de cette décision a été totalement transparente, puisque la Fédération irlandaise l'a elle-même expliqué via un communiqué officiel. Le plan était que le nouveau sélectionneur prenne les rênes des Espoirs le 1er août, mais tout a rapidement changé.

La Fédération estime que Kenny doit avoir le temps suffisant pour préparer la prochaine compétition, qui aura lieu dans un an. Le sélectionneur peut donc commencer sa planification en vue du prochain Euro.

Mick McCarthy est dans la position inverse, lui qui avait tout préparé pour l'Euro 2020, se trouve désormais hors course à cause de la crise du coronavirus.

FAI thank Mick McCarthy as Stephen Kenny takes up Ireland job with immediate effect



https://t.co/A0eqQz94n7 #COYBIG