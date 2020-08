Sterling, Gabriel Jesus... Les réactions après City - Real

Raheem Sterling (attaquant de Manchester City sur 'BT Sport') : "Je pense que l’énergie et la passion sont la clé pour y arriver. C’est l’une de ces compétition où vous voulez être au top et nous nous sommes dit que si nous jouions notre football, nous pourrions nous qualifier. Mais le plus important était d’être bien dans nos têtes et le résultat a suivi. Avec les joueurs que nous avons, il n'y a pas de baisse de niveau à cause des blessures. Nous avons vraiment bien joué. Ils ont d'excellents joueurs mais avec l'énergie et la performance que les garçons ont montrées, nous avons été brillants ce soir."

Gabriel Jesus (attaquant de Manchester City sur 'BT Sport') : " Nous avons battu une équipe de haut niveau, le meilleur club de cette compétition, donc pour nous c'est énorme. Son but sur l'erreur de Varane ? C'est une question de croyance, de croire en leurs erreurs. Nous sommes humains et pouvons faire des erreurs donc je crois toujours et je presse, je presse beaucoup. C'est l'un de mes pouvoirs. J'étais heureux de marquer. Je travaille pour être un excellent attaquant, je travaille dur tous les jours pour être comme Ronaldo (du Brésil). Sa qualité est différente de moi mais je dois travailler pour être un excellent attaquant."