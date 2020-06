Le premier but de la reprise signÃ© Sterling

Aston Villa et Sheffield United se sont quittés sur un triste score de 0-0 pour la première rencontre de la reprise du championnat anglais, malgré une grosse polémique d'arbitrage.

C'est donc Manchester City qui s'est chargé de mettre le premier but de ce "restart" anglais ce mercredi soir. Un but marqué par un homme qui n'en pouvait plus d'attendre.

Quelques secondes avant la pause, Raheem Sterling profite d'une belle boulette de David Luiz dans la surface, qui se rate sur un contrôle de la cuisse.

L'attaquant des Citizens ne rate pas l'erreur du Brésilien, et récupère le ballon avant de déclencher une reprise croisée contre laquelle Leno, héroïque depuis le début du match, ne peut rien faire.

Il s'agit du premier but de la reprise mais surtout du premier but de Raheem Sterling depuis le mois de décembre 2019 ! Une délivrance pour l'attaquant des Citizens.