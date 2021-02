Steven Gerrard en colère contre ses joueurs

Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs joueurs du Rangers FC de Glasgow, équipe entraînée par Steven Gerrard, ont été vus lors du fête en plein milieu de la pandémie.

Le club écossais avait rapidement réagi en communiquant sur la situation et en promettant ouvrir une enquête en interne. Et l'entraîneur a à son tour réagi en ce début de semaine.

"Cinq de nos joueurs sont impliqués dans un incident impliquant le non-respect des règles sanitaires. Il s’agit de Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude et Brian Kinnear", a commenté l'ancien joueur de Liverpool.

Gerrard n'a pas caché sa déception dans ses déclarations pour la chaîne du club : "Personnellement, je me sens déçu de leur part. Les joueurs m’ont lâché sur ce coup, mais heureusement nous avons un groupe solide. Ils sont placés en quarantaine forcée et sanctionnés d’une amende. Par la suite, nous échangerons avec la Ligue et le gouvernement afin d’envisager d’éventuelles autres mesures."