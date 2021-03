Stoichkov s'explique sur ses propos sur Griezmann

Le nom de Hristo Stoichkov a occupé de nombreuses unes de la presse sportive après qu'il a assuré que le FC Barcelone jouait avec dix joueurs lorsqu'Antoine Griezmann était sur le terrain.

Mais l'ex joueur blaugrana est revenu à la charge, cette fois sur 'Goal.com', pour expliquer ses mots : "J'ai décidé de l'appeler cette semaine pour tout lui expliquer. Ce qui a été révélé n'est pas ce que j'ai dit. Tu crois que je peux me mettre sur le dos d'un mec qui, je le sais, va mal ?"

"Je suis arrivé à Barcelone comme lui et j'ai eu la chance que des gens comme Alexanko, Koeman, Laudrup, Amor, Eusebio, Txiqui... En bref, ils étaient tous à mes côtés, chaque jour. À m'aider. Je ne me mettrais jamais sur son dos", a-t-il ajouté.

Stoichkov a également évoqué la dynamique irrégulière de l'Atlético Madrid en Liga : "C'est simple. Cholo fait un travail phénoménal et constitue une équipe formidable. Mais, toujours, surtout depuis 2014, c'est une équipe qui a l'habitude d'être à la deuxième ou troisième place. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec plusieurs points d'avance. Et chaque fois qu'ils perdaient un point, ils pensaient que ce n'était pas important. Ça l'est. Les points que vous perdez s'additionnent contre vous".

Il a également évoqué le possible départ de Leo Messi : "Personne ne pourra convaincre Messi de quoi que ce soit s'il sait ce qu'il doit faire. Je soutiendrai toujours la décision que Leo prendra. Et Laporta l'a également fait. Il me semble que c'est ce qu'il faut faire avec un mythe, qui nous a fait rire et même pleurer."

"Je l'ai rencontré quand il avait 12 ans. Et il est vrai que Laporta a eu une période brillante au Barça. Il a pris de bonnes décisions, comme faire confiance à Guardiola. Et cela a établi une ère dans laquelle un football excellent et mature a été joué. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas Xavi, Iniesta, Deco, Ronaldinho, Eto'o ou ceux qui ont rendu cela possible. C'était une équipe qui était née pour gagner. Et cela doit être assumé. Vous avez un autre type de joueurs", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l'ancien du Barça a donné son avis sur la VAR : "Cela n'a de sens que si d'anciens joueurs jugent aussi. Seuls ceux qui ont joué peuvent juger de certaines choses. Mais ça ne les intéresse pas. Tant qu'il n'y aura que des arbitres pour gérer la VAR, ce sera un désastre."

"En Angleterre, des entraîneurs aussi importants que Guardiola, Mourinho et Ancelotti se sont déjà plaints. Avec la VAR, les arbitres sont, aujourd'hui, de simples jokers. Ils ne se soucient de rien. Ils entrent dans un match sans être suffisamment attentifs", conclut-il.