"Thiago Silva ? Je suis plus optimiste aujourd'hui"

Le groupe et les absents

"Il manquera Colin Dagba, Ander Herrera et Mitchel Bakker. Pour Thiago Silva et Choupo, c'est trop tôt. On doit faire un "check" avec Gana (Gueye) et Thilo (Kehrer), qui a pris un coup. On doit voir s'il y a un risque pour lui par exemple."

L'adversaire : Strasbourg

"On attend un match difficile. C'est toujours comme ça à Strasbourg. C'est une équipe très forte et très physique, dans un stade où il y a beaucoup d'émotions. On ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire, quel schéma ils vont adopter. On doit s'adapter à tout ça. (...) Ce n'est pas le moment de trop changer je pense. Mes joueurs ont montré une bonne mentalité ces dernières semaines, à Lyon ils ont fait un résultat incroyable. C'est ce que l'on veut."

Neymar devrait jouer

"Ce n'est pas dangereux (qu'il joue, ndlr). Tout peut arriver, mais on ne peut pas protéger tous les joueurs non plus. Il y a une histoire entre lui et Strasbourg, mais je ne peux pas imaginer qu'ils fassent des choses bizarres. Je n'ai pas peur. On doit voir aussi avec lui parce qu'il a pris un coup à Lyon, mais s'il est prêt, il va jouer."

Mbappé avec le groupe

"J'ai le sentiment que Kylian est en bonne forme. Il a de bonnes capacités. Et comme je le disais, j'ai l'impression que les gars sont contents de jouer ensemble. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera dans le groupe. Après, on décidera (s'il doit jouer, ndlr)."

L'état de forme de Di Maria

"Il était sur le banc à Lyon. Après le 3-1, on a pris la décision qu'il ne joue pas du tout. Mais s'il n'est pas blessé, il jouera demain."

Thiago Silva présent face à Dortmund ?

"Je suis plus optimiste aujourd'hui. Il ne ressent plus de douleurs. Cela fait 10-11 jours maintenant qu'il est absent. C'était possible qu'il joue 15-20 minutes demain, mais en même temps on peut donner de l'intensité ici aussi. [Aujourd'hui], ce sera son premier entraînement avec l'équipe, mais le risque est trop grand. Il va faire cet entraînement et après on donnera plus d'intensité. J'attends qu'il soit avec nous dimanche et lundi, et après on pourra décider s'il est prêt. (...) Il prépare ce match de mercredi. Il veut jouer absolument, mais on doit attendre et on décidera mardi ou mercredi matin. On ne peut pas pousser, il faudra être patient. S'il joue, ça aura une influence sur le poste de Marquinhos. Et s'il ne joue pas, on trouvera une autre solution."

Le coronavirus

"Je n'ai pas peur, mais de temps en temps il y a un sentiment inconfortable. C'est inquiétant, bien sûr. On fait tout notre possible pour se protéger et être attentif. On sait qu'en Italie ils ne jouent pas de matches avec des spectateurs. En Suisse, ils ne jouent plus du tout. C'est encore plus inconfortable après ce genre de nouvelles. Mais je ne pense pas qu'à ça non plus. S'il y a des décisions de prises, on devra l'accepter. On est plus forts avec nos supporters, on veut jouer avec eux c'est sûr. Mardi ou mercredi, je demanderai tout le soutien à nos supporters, c'est clair !"

Benjamin Quarez, au Camp des Loges pour Goal.