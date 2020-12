Suárez a repris l'entraînement individuel

L'Atlético est confiant quant au rétablissement de Luis Suárez. Un joueur qui a beaucoup manqué ces derniers jours sur le front de l'attaque ds Colchoneros.

Ce mercredi, Luis Suarez s'est déjà entraîné, mais il l'a fait seul. L'attaquant qui a déjà effectué les jours d'isolement que les protocoles généraux de santé établissent pour que tout travailleur asymptomatique puisse être réincorporé, ne dispose pas encore du test PCR négatif dont il a besoin pour s'entraîner en groupe.

C'est pourquoi l'Atlético a fait une demande afin de permettre au footballeur de s'entraîner seul sur le terrain sans enfreindre le protocole, afin qu'il puisse se maintenir en forme et que, lorsqu'il aura un résultat négatif à la COVID-19, il puisse rapidement rejoindre le groupe et jouer.

El Pistolero, qui a travaillé seul pendant au moins trois jours dans l'attente dudit résultat négatif, a manqué deux matches de championnat, deux victoires, contre Barcelone (1-0) et Valence (1-0), et deux autres matches de Ligue des champions, un match nul contre le Lokomotiv Moscou (0-0) et le Bayern Munich (1-1).

Mardi, l'Atlético a récupéré son compatriote, Lucas Torreira, également touché par l'épidémie lors du rassemblement uruguayen il y a deux semaines et testé négatif hier. Il a donc pu prendre place sur le banc contre le Bayern Munich, bien qu'il n'ait pas participé au match.

Le prochain match des Colchoneros aura lieu samedi contre Valladolid à 18h30 au Wanda Metropolitano. Suarez pourrait prendre part au rendez-vous s'il est testé négatif lors des prochains tests qui seront effectués.