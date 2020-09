"Suárez est convoqué, on verra bien s'il est titulaire ou non"

L'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Pablo Simeone, était en conférence de presse avant le premier match de Liga de son équipe cette saison, et a répondu à un bon nombre de questions sur Luis Suárez.

Pour la rencontre contre Grenade, qui aura lieu demain au Wanda Metropolitano, l'entraîneur argentin a reconnu que l'attaquant serait convoqué, mais n'en a pas dit plus.

"Il a eu une journée longue et chargée hier. Il s'est très bien entraîner et s'est montré très enthousiaste. Il sera convoqué et nous verrons bien demain, s'il sera aligné d'entrée et s'il jouera en seconde période", a confié Simeone.

L'entraîneur argentin prévoit donc de faire jouer l'Uruguayen dès samedi contre Grenade, titulaire ou pas. Simeone a confié espérer pouvoir tirer le meilleur de Luis Suárez, comme avec ses anciens attaquants.

"Il y a juste à regarder la saison passée, qu'il a très bien terminé après sa blessure. Nous cherchons à optimiser les caractéristiques des meilleurs joueurs que nous pouvons avoir dans l'équipe. J'espère que nous aurons du succès, comme nous l'avons eu avec le meilleur Falcao, le meilleur Diego Costa, le meilleur Griezmann etc.", a expliqué Simeone devant la presse.

Enfin, il a évoqué sa conversation avec Suárez pour le convaincre de rejoindre l'Atlético : "Je vais être sincère. Il était convaincu dès le moment où nous avons pu parler, et il savait que c'était le lieu où il pourrait continuer à démontrer qu'il est un joueur important."