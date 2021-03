"SuÃ¡rez est le meilleur nÂº9 sur le marchÃ© mondial"

L'Atlético de Madrid devra remonter un retard d'un but sur Chelsea lors du 8e de finale retour de Ligue des champions. Le président du club espagnol Enrique Cerezo était présent dans le programme 'Super Deportivo Radio' pour parler entre autres de la rencontre.

Cerezo ne pourrait imaginer la vie sans Cholo Simeone à la tête de l'Atlético Madrid : "Je n'imagine pas un Atlético de Madrid sans Simeone. On a une vie fantastique avec Cholo et on espère qu'il restera encore longtemps. Simeone est l'entraîneur le plus important de l'histoire de l'Atlético".

Concernant Suárez, qui fait taire toutes les personnes qui ne le voyaient pas chez les Colchoneros, Enrique Cerezo le met au sommet du marché actuel.

"Suárez est le meilleur nº9 sur le marché mondial. C'est le meilleur du monde. Il n'y en a pas d'autre", a-t-il continué.

Pour conclure, le président en a appelé à la foi pour pouvoir en quart de finale de Ligue des champions : "La foi est toujours avec nous et nous sommes toujours avec elle. On verra si on a de la chance et si nos supporters pourront nous voir en quart de finale."