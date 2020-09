"Suárez ? J'ai l'impression d'être le méchant de l'histoire"

Pour sa première conférence de presse de la saison de Liga, Ronald Koeman a analysé la forme de son équipe avant Villarreal, mais a aussi répondu aux questions concernant le départ polémique de Luis Suárez, et la colère de Messi sur les réseaux sociaux.

"J'ai l'impression que c'est moi le méchant de cette histoire, et ce n'est pas le cas. Depuis l'appel, j'ai montré beaucoup de respect envers lui et je lui ai toujours dit que s'il restait, ça pourrait être compliqué pour lui de jouer, mais que s'il restait, il serait le bienvenu dans l'effectif", a commencé Koeman en conférence de presse.

"Avant de signer mon contrat, le club avait certaines idées, et moi j'ai essayé de soutenir ces idées. Ce ne sont pas seulement les décisions de l'entraîneur. Luis et moi, nous nous respectons, et nous avons parlé clairement de son avenir. Il a eu l'opportunité de partir à l'Atlético, et je lui souhaite toute la chance du monde", a-t-il ajouté sur la situation.

"C'est important de parler des joueurs qui sont là, et pas de ce qui ne sont pas là. D'autres joueurs peuvent partir, mais nous devons nous concentrer sur ceux que nous avons. Nous sommes prêts pour débuter en Liga. Ce sera dur, mais nous verrons bien ce qui va se passer concernant les joueurs", explique Koeman sur son effectif.

L'entraîneur néerlandais a rapidement commenté le message de Leo Messi posté sur les réseaux sociaux : "C'est normal qu'il soit contrarié parce qu'un ami s'en va, mais je n'ai aucun doute concernant Messi. Je l'ai vu s'entraîner."

Enfin, Koeman s'est aussi arrêté sur la possibilité de recruter un remplaçant pour Suárez avant la fin du mercato : "Rien n'est impossible. Mais je me concentre sur les joueurs que j'ai. Le Barça doit toujours être prêt pour se renforcer."