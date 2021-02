SuÃ¡rez joueur du mois de janvier selon les fans

Qui a dit que Luis Suárez était fini ? L'attaquant de l'Atlético de Madrid est bien vivant, il se bat pour le titre de Liga avec les Colchoneros et vient d'être élu meilleur joueur de l'équipe de Cholo Simeone du mois de janvier par les fans. Mahou lui a remis le prix, après quoi il a analysé sa situation actuelle.

"Les distinctions sont importantes et pour les fans, dire que je travaille bien me rend heureux, c'est une source de fierté. L'attaquant vit en marquant des buts, mais ce que j'essaie de faire, c'est d'aider l'équipe. Bien qu'ayant 34 ans, j'ai toujours la même ambition. Nous sommes sur une lancée positive et l'important est de continuer ainsi pour atteindre nos objectifs, car l'attaquant n'est pas performant s'il n'a pas une équipe qui fait un excellent travail", a-t-il déclaré.

"On essaye d'aider l'équipe. Parfois, vous marquez beaucoup de buts et parfois pas du tout, mais l'important est que l'équipe marque les trois points pour atteindre l'objectif. La reconnaissance que l'on obtient est pour la carrière que l'on fait et le travail que l'on accomplit chaque jour, en essayant de maintenir l'équipe en haut du tableau afin de pouvoir terminer la saison avec de bonnes sensations", a-t-il ajouté.

Focalisé sur ce dont il a besoin pour réussir, il a déclaré : "L'attaquant n'est pas performant ou ne marque pas de buts s'il n'a pas de coéquipiers derrière lui, en commençant par le gardien de but jusqu'au dernier qui peut collaborer et entrer une minute, c'est ce qui montre que l'équipe est très unie, il y a une équipe très compétitive, tout le monde veut contribuer et c'est très important pour nous."

Il a d'ailleurs analysé le prochain match, qui opposera l'Atlético à Grenade en Liga : "Tous les matchs de Liga sont très difficiles, Grenade et les deux matchs contre Levante sont importants pour nous. Si on veut être au sommet, on doit continuer avec la même mentalité et la même conviction de vouloir gagner".