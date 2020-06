"Suárez n'est pas prêt à jouer 90 minutes"

Le FC Barcelone va rendre visite à Séville au stade Sanchez Pizjuan ce vendredi soir à 22 heures à l'occasion de la 30e journée de la Liga et espère pouvoir prendre le plus de points possible.

"La vérité, c'est que Sévilla réalise une grande saison en Liga. Ils ont un bon niveau et si nous prenons en compte l'historique des matches contre le Barça, les matches ont toujours été difficiles", a commencé Setién en conférence de presse.

"Ils sont troisièmes, ils jouent chez eux et ils vont nous rendre les choses difficiles. Il faudra être à un grand niveau pour gagner. (...) C'est compliqué de gagner et de jouer tous les matches correctement. Nous avons inscrit six buts sans en encaisser un seul en deux matches et la perspective est bonne, meilleure que celle de tous nos adversaires", assure l'entraîneur du FC Barcelone avant la rencontre.

Comme Zidane, l'entraîneur a réagi au nouveau format de la Ligue des champions : "Le format est pire pour tout le monde. Avec deux matches, tu peux réparer un accident, maintenant il y a des risques. C'est ce que l'UEFA a décidé et il faut s'adapter. J'espère que nous pourrons jouer contre Naples à la maison."

Setién revient aussi sur les blessures de De Jong et Roberto : "C'est dommage. Nous ne voulions pas que Sergi soit forfait, nous verrons bien comment ça évolue. De Jong avait des douleurs qui ne disparaissent pas et nous préférons qu'il se repose."

Il a aussi évoqué Luis Suárez, dont la blessure inquiète toujours : "Il rejoue quelques minutes mais il y a peu de repos. Il a besoin d'un processus et il faut attendre. Je dois parler avec lui et voir ce que nous décidons. Pour 90 minutes, il ne peut pas jouer."

Enfin, il est revenu sur la lutte pour le titre contre le Real Madrid : "Nous avons tous vu les surprises que peut provoquer le football. Personne n'y échappe. Il faut penser à tous les matches et essayer de garder l'avantage. Nous dépendons de nous-mêmes et ce n'est pas le cas de nos adversaires."