Suárez ouvre les portes du Barça à Neymar et Lautaro

Luís Suárez se remet encore de sa blessure au genou et attend avec impatience son retour sur les terrains. L'attaquant a assuré qu'il pourra reprendre l'entraînement avec tous ses coéquipiers dès que tout reviendra à la normale et que la pandémie sera passée.

Dans une interview accordée au 'Mundo Deportivo', l'Uruguayen a abordé de nombreuses questions importantes qui marquent l'actualité du club catalan, comme les rumeurs concernant le retour de Neymar ou encore, Lautaro Martínez.

"Ney', tout le monde le connaît, on sait toute l'affection qu'on lui porte au sein du vestiaire. C'est un joueur indiscutable, et il a encore beaucoup à démontrer. Il sera toujours le bienvenu dans le vestiaire, nous l'apprécions beaucoup."

"Lautaro est un joueur qui monte en Italie, c'est un avant-centre mobile, des plus spectaculaires, et ça reflète le grand attaquant qu'il est. Il n'est pas question d'incompatibilité, il faut qu'il soit content qu'un club comme le Barça le veuille. Les joueurs qui viennent se battre pour une place seront toujours les bienvenus et renforceront toujours l'équipe", a-t-il déclaré.

Enfin, Luis Suarez a été interrogé sur sa prolongation, puisque son contrat expire le 30 juin 2021 : "Je ne sais toujours rien concernant ma prolongation, mais c'est la dernière chose à laquelle je pense parce que maintenant nous devons penser à aller de l'avant et ensuite nous parlerons de l'avenir. Le moment viendra de s'asseoir et de discuter car la relation [avec la direction] a toujours été bonne."