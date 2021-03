"Paratici pensait que j'avais dÃ©jÃ  un passeport italien"

L'affaire Suarez revient à la une des journaux. La transcription intégrale de l'interrogatoire subi par l'attaquant uruguayen devant les juges de Pérouse est publiée par «La Repubblica». Le 18 décembre, Suarez a été entendu en visioconférence en présence d'un interprète hispanophone. Le passage clé concerne le rôle du professeur Spina, l'une des personnes sous enquête pour avoir aidé le joueur à tricher lors de l'examen d'italien passé par Suarez à l'Université des étrangers de Pérouse.

Suarez dit en effet avoir reçu un PDF du professeur, qui lui a dit de bien l'étudier "parce que ce texte pourrait être demandé pendant l'examen". L'avocat Brunelli, défenseur du professeur Spina, soutient cependant que les propos de Suarez confirment qu'il n'y avait aucune certitude que le texte de l'examen serait celui-ci. "Les propos du joueur ne contredisent pas la version de mon assistée: ils faisaient une simulation, pendant les cours elle lui a également envoyé d'autres supports pédagogiques".

Lors de l'interrogatoire, Suarez a également clarifié les relations avec les dirigeants de la Juventus : "Vers fin août, début septembre, j'ai d'abord reçu un appel de Nedved, puis de Paratici. Au début, c'était juste pour savoir si j'étais intéressé par la négociation. Après cela, mon avocat s'en est occupé". Cependant, Paratici était initialement convaincu que Suarez était déjà en possession d'un passeport italien : "Paratici m'a dit qu'ils m'avaient contacté parce qu'ils pensaient que j'avais un passeport italien comme ma femme. J'ai répondu que non, j'avais seulement commencé à faire la procédure correspondante en demandant tous les certificats nécessaires dans les pays où j'ai habité".

Suarez a poursuivi les démarches même si le transfert était tombé à l'eau

Début septembre, Suarez a été informé qu'il devrait passer un examen d'italien : "Les deux premiers jours, il y avait une autre fille, une sorte de tuteur qui intervenait pour quelques traductions espagnoles. Un autre jour, il y avait Lorenzo (Rocca). Il m'a posé des questions sur ce qu'ils auraient pu demander à l'examen. Il m'a montré 15 à 20 images au choix, je devais les décrire. Il me les montra tous, disant que deux ou quatre, par choix, pouvaient faire l'objet de l'examen. Combien de leçons ai-je suivies ? 9 ou 10".

Cependant, c'est Suarez lui-même qui a informé le professeur Spina que le transfert à la Juventus avait maintenant été annulé pour des problèmes bureaucratiques : "Mon avocat avait parlé à Paratici et savait qu'il était difficile d'obtenir la citoyenneté. J'ai donc décidé de continuer la procédure pour obtenir un passeport quand même. Je ne me souviens pas de la date exacte mais c'était pendant les cours. D'autres joueurs sont venus à la Juventus" .

Après avoir passé l'examen, Suarez a également entendu le président de la Juventus, Andrea Agnelli, pour la première fois : "Paratici m'a appelé quand j'étais à l'aéroport pour me dire que j'avais fait le meilleur choix pour ma famille. Deux jours plus tard, le président Agnelli m'a appelé pour me dire qu'il était désolé que la négociation n'ait pas abouti et m'a remercié pour ce que j'avais fait pour faciliter la négociation, aussi en forçant les relations avec Barcelone. J'ai entendu Nedved pour l'aspect sportif, Paratici et le président Agnelli, deux ou trois jours après l'examen de langue, qui m'ont remercié pour l'effort que j'avais fait pour obtenir un départ du Barça. Agnelli m'a dit qu'avec le football, on ne peut jamais être sûr de ses plans. Je n'avais jamais parlé à Agnelli avant".

Enfin, Suarez, lorsqu'on lui a demandé qui avait appelé le taxi pour l'emmener à l'université, explique en quoi la Juventus n'avait aucun rôle logistique dans la réalisation de l'examen : "C'est le club qui s'est occupé de l'organisation du vol. J'avais déjà contacté le consulat et je savais que je devais venir en Italie pour passer l'examen. Je n'ai reçu que Pérouse comme site d'examen".