"On ne m'a pas écouté quand j'ai dit qu'il fallait un autre 9"

La blessure de Luis Suárez l'a écarté des terrains pour une bonne partie de la saison et le joueur a ainsi le temps de réfléchir sur son avenir au Barça.

Alors que le club a recruté Martin Braithwaite pour remplacer Dembélé, Suárez a confié dans une interview pour la radio catalane qu'il aurait aimé que le club recrute un attaquant il y a quelque temps.

"On ne m'a pas écouté. Si cela avait été le choix des joueurs, cela fait longtemps qu'un autre numéro 9 serait arivé. Je disais qu'il fallait recruter un autre attaquant. Un jeune pour qu'il apprenne, pour qu'il accepte son rôle, qui soit prêt quand je partirais", a confié l'attaquant uruguayen.

Il a notamment évoqué Lautaro Martinez : "Oui, il peut avoir mon profil, vu le niveau qu'il démontre à l'Inter et avec l'Argentine. Je crois qu'il a beaucoup de conditions. C'est un joueur qui fait un grand travail."

"Je pense que Martin va en surprendre plus d'un. J'en ai parlé avec les coéquipiers. Beaucoup de gens s'arrêtent au fait qu'il vient de Leganés mais il a un grand CV en sélection. Il a les conditions pour jouer mon rôle, parce que actuellement il n'y a pas de 9 fixe. Griezmann ne l'est pas, et cela a fait du mal à l'équipe", a ajouté Suárez.