Suárez présente ses excuses pour son manque de discipline

Dans l'émission 'Punto Penal', Luis Suárez a montré ses regrets concernant le fameux barbecue organisé avec d'autres coéquipiers, mais a précisé que la contamination ne s'est pas produite à ce moment-là.

"Lorsqu'un coéquipier arrive avec le virus, nous essayons de prendre des précautions. Assumer et s'excuser pour la photo, mais la contamination ne vient pas de là, nous étions à l'extérieur, nous n'étions pas ensemble. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui nous critiquent. On doit assumer l'erreur de la photo, mais ne pas en faire tout un plat", a-t-il déclaré.

En outre, il a déclaré que si l'amende était confirmée, lui et Diego Godín (également testé positif) s'en chargeraient en tant que leaders de l'équipe.

Au moment où il a découvert qu'il était positif à la COVID-19 et qu'il ne pourrait pas participer aux matches contre le Brésil et le Barça, l'Uruguayen dit qu'il n'y croyait pas mais qu'il a rapidement commencé à ressentir un mélange de tristesse, de peur, de douleur et de colère.

"Personne n'est à l'abri, nous devons prendre soin de nous-mêmes et même en faisant des tests tous les jours il faut être très prudent", a-t-il conclu.