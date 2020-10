Suárez revient sur l'été de Messi : "Il voulait partir mais le club ne voulait pas"

Ils ont sans doute été les deux protagonistes des plus gros feuilletons du mercato 2020, Lionel Messi et Luis Suárez ont complètement chamboulé le marché des transferts estival, faisant de Barcelone le contre de tous les regards le temps d'un été. Si l'Uruguayen a été poussé vers la sortie et s'est finalement engagé avec l'Atlético Madrid, l'Argentin est quant à lui rester à Barcelone, malgré son envie de rejoindre l'Angleterre et Manchester City.

Pour 'ESPN', El Pistolero est revenu sur ces événements ayant préceder le début de saison.

"Que Messi veuille quitter Barcelone, cela n'avait pas à voir avec moi. Ils auraient dû respecter sa décision de vouloir partir. Par respect pour la relation que j'ai avec Leo, je ne dirai pas de quoi nous avons parlé à l'époque, mais il a vécu une situation difficile et compliquée. Il voulait partir mais le club ne voulait pas. Leo est conscient de ce qu'il représente pour Barcelone. Il leur a offert des choses que le club n'avait jamais imaginé. Il doit continuer à être le numéro un, le meilleur et être heureux", a-t-il d'abord déclaré.

Le buteur uruguayen poursuit ensuite en abordant le futur du sextuple Ballon d'Or : "Il est possible que Messi joue dans un autre club, mais s'il se sent à nouveau à l'aise et heureux et qu'un autre conseil d'administration arrive, il voudra rester au club. En tant qu'ami, je serai heureux s'il réussit bien là-bas et s'il choisit d'aller dans un autre club".