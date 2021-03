SuÃ¡rez s'explique sur son examen d'italien

L'examen d'italien que Luis Suárez a effectué cet été pour obtenir la nationalité qui faciliterait son transfert à la Juventus est toujours en suspens. S'il a finalement atterri à l'Atletico Madrid, ce test a coûté plus d'un désagrément à l'Uruguayen pour des accusations de tricherie.

'La Repubblica' a publié lundi les mots de l'Uruguayen lors de son audition dans le cadre de l'enquête initiée par le pays transalpin et certaines réponses sont surprenantes.

"Le professeur m'a envoyé une pièce jointe, me disant de bien l'étudier car elle pourrait être demandée à l'examen", a expliqué Suarez dans un interrogatoire où il est revenu sur tout ce qui s'est passé lors de sa signature ratée à la Juve : "J'ai reçu un appel de Nedved et ensuite un autre de Paratici. Au début, c'était juste pour savoir si j'étais intéressé par une négociation. Après cela, mon avocat s'en est occupé".

La Juventus pensait qu'il avait déjà un passeport pour jouer en tant qu'Italien en Serie A : "Ils m'avaient contacté parce qu'ils pensaient que j'avais un passeport italien comme ma femme. J'ai répondu que non, que j'avais seulement commencé à faire les démarches en demandant tous les certificats nécessaires dans les pays où je vivais".

Enfin, il a donné les détails de son entretien avec Agnelli. "Deux ou trois jours après l'examen linguistique, Agnelli m'a remercié pour l'effort que j'avais fait pour me libérer de Barcelone. Mais il m'a dit qu'avec le football, on ne peut jamais faire de plans précis", a-t-il conclu au sujet du transfert frustré et de son arrivée à l'Atlético de Cholo Simeone.