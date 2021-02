Suárez veut continuer au plus haut niveau

Le "Pistolero" est passé du Barça à l'Atlético. Un changement qui, loin de l'affecter, a été très bon pour Luis Suárez, "Pichichi" rouge et blanc.

Dans une interview sur 'ESPN Uruguay', Luis Suárez a parlé de son avenir. Il est clair qu'il a de la bouteille mais a dit que, au moins pour l'instant, il ne s'est pas arrêté pour penser à aller dans un championnat moins compétitif.

"Je me vois encore profiter du moment où je vis dans l'élite du football. Parce qu'à l'Atlético, vous êtes toujours dans l'élite du football. Certains ne croyaient pas que je pouvais continuer à l'être...", a déclaré Luis Suárez.

Et il a précisé que personne ne décidera à sa place : "Je me vois avec le même désir, j'espère continuer cela, l'année prochaine et les années suivantes, en rivalisant au maximum. Et je le ferai jusqu'à ce que je sois conscient que l'on y arrive. Personne ne me fera partir, je vais décider par moi-même".

"Je ne m'attendais pas à vivre ce moment que je vis à l'Atlético, mais je l'apprécie beaucoup. Je suis reconnaissant envers le staff et les coéquipiers qui croient en moi. Ils me font confiance et j'essaie de leur rendre la pareille avec des buts ou par tous les moyens possibles", a-t-il poursuivi.

Enfin, il a eu de belles paroles pour son entraîneur, Cholo Simeone. "Chaque entraîneur a sa propre façon d'être. Il génère de la confiance et c'est ce qu'il vous transmet. Lorsqu'il s'agit de planifier les matchs, il corrige beaucoup de choses. À mon âge, il me corrige encore et je l'accepte sans problème parce qu'il est entraîneur pour une raison. Vous êtes là pour aider. Il ne faut pas penser qu'à votre âge, vous avez tout fait, il y a des détails tactiques que vous devez apprendre et c'est pour cela que l'entraîneur est là", a-t-il terminé.

Par ces paroles, on comprend que Suárez semble vouloir continuer au-delà du 30 juin. Et c'est que récemment, il a été publié que dans le contrat qu'il a signé à l'époque avec l'Atlético, il y avait une clause par laquelle il pouvait partir gratuitement à la fin de la saison, ce qui, du moins pour l'instant, ne passe pas par l'esprit de l'Uruguayen.