Le Portugais Brazao de l'OGC-Nice prêté à Lausanne Sport

Pedro Brazao, qui a participé à une rencontre officielle avec l'OGCN depuis son arrivée à Nice à l'été 2017, trouvera à Lausanne, promu cet été en Super League suisse (D1), le temps de jeu indispensable à sa progression.

Mais le Lusitanien passé par toutes les sélections de jeunes du Portugal (28 matches, 6 buts) a déjà attiré l’intérêt de quelques-uns des plus grands clubs européens.

A la suite d’un drame familial, il avait rejoint Marseille avec sa mère et avait intégré l’OM à 10 ans. Le natif de Lisbonne avait intégré le centre de formation niçois en 2017 et y avait signé un premier contrat deux ans plus tard.