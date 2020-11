Suisse-Ukraine reporté à cause de la Covid-19

Le duel entre la Suisse et l'Ukraine comptant pour la 6e journée du groupe D en Ligue des Nations, qui comprend aussi l'Allemagne et l'Espagne, ne se jouera pas ce mardi en raison de trois cas positifs au sein de l'équipe ukrainienne.

L'Ukraine avait déjà en octobre dernier perdu un match amical 7-1 face à la France à cause de 10 cas de Covid-19. C'est aujourd'hui 3 cas positifs qui ont été recensés et mis à l'isolement dans un hôtel en Suisse : Eduard Sobol, Evgen Makarenko et Dmytro Riznyk.

Dans le même groupe, l'Espagne et l'Allemagne s'affronteront à Séville pour accéder au Final 4.

Les Ukrainiens avaient simplement besoin d'un point face à la Suisse qui, en gagnant par plus d'un but d'écart éviterait la relégation.

Sur le plan footballistique, la Covid-19 fait vivre un calvaire à l'Ukraine, pas seulement au niveau de la sélection. En effet, le Dynamo Kiev et le Shaktar Donetsk ont dû également composé avec de nombreux absents en Ligue des Champions.