C'était le direct du Bolivie - Argentine

44'

BUUUUUT DE LAUTARO MARTINEZ ! L'égalisation de l'Argentine juste avant la pause pour rassurer l'Albiceleste. Lautaro Martinez fixe et dribble le défenseur et voit sa passe en retrait être interceptée par Carrasco. Le Bolivien essaie de dégager le ballon, mais Lautaro contre et envoie le ballon dans le but. 1-1 !