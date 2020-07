C'était le direct du Granada - Real Madrid

85'

Ça chauffe pour le Real Madrid ! Antoñin décoche une grosse frappe dans la surface de Courtois, qui plonge pour repousser le ballon. Mais celui-ci revient et Azeez frappe à son tour, et c'est Sergio Ramos qui sort le ballon sur sa ligne ! Double occasion de Grenade et gros coup de chaud pour le Real Madrid !