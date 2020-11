C'était le direct du Man. Utd - Arsenal

96'

C'est terminé, et Arsenal repart avec la victoire ! Si le spectacle était loin d'être au rendez-vous, il s'agit d'une importante victoire pour les Gunners qui s'imposent enfin chez un membre du Big Six, et gagne à Old Trafford en championnat pour la première fois depuis 2006. C'est de plus en plus compliqué pour Manchester United au classement.