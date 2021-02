C'était le direct du Real Madrid - Getafe

66'

BUUUUT DE FERLAND MENDY ! C'est un second Français qui permet au Real Madrid de s'envoler ! Il est déjà au début de l'action, et sert Marcelo sur le côté gauche. Le Brésilien centre au premier poteau, et trouve à nouveau Mendy, qui envoie le ballon du bout du pied dans les cages de Soria. 2-0 !