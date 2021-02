C'était le direct du Atlético - Chelsea

96'

C'est terminé à Bucarest ! Les Blues s'imposent 0-1 ! Au terme d'un match très équilibré, les Blues de Chelsea l'emportent grâce à un but magnifique d'Olivier Giroud. Les Londoniens prennent une option pour les quarts de finale, car le but du Français est un but à l'extérieur. L'Atlético devra refaire son retard à Stamford Bridge le 17 mars.