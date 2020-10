C'Ã©tait le direct du Real Madrid - Real Valladolid

93'

ET SUR CETTE MÊME OCCASION, L'ARBITRE SIFFLE LA FIN DU MATCH. Le Real Madrid l'emporte face à Valladolid et peut remercier Thibaut Courtois qui les a sauvés plus d'une fois. Malgré une domination madrilène, l'équipe de Zizou peine à convertir ses occasions en buts, N'est-ce-pas Jovic ? Merci à tous d'avoir suivi ce direct et à la prochaine.