C'était le direct de Real Madrid - Eibar

94'

C'est terminé à Madrid ! Le Real s'appuie sur une excellente première période et un duo Benzema-Hazard en forme pour revenir à deux points du FC Barcelone au classement. Kroos, Ramos et Marcelo se sont chargés d'inscrire les buts de la rencontre. Eibar n'a pas réussi à profiter de la mauvaise seconde période des Merengue, malgré le but de Bigas à l'heure de jeu.