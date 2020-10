C'était le tirage au sort de la Ligue des champions 2020-2021

LEWANDOWSKI, MEILLEUR JOUEUR DE L'ANNÉE !

C'est bien Lewandowski qui succède Virgil van Dijk pour le prix de Meilleur joueur de l'année de l'UEFA après son incroyable saison sous les couleurs du Real Madrid. Le Polonais récupère son buste d'argent.

Hansi Flick, meilleur entraîneur !

Comme attendu, c'est Hansi Flick qui remporte le prix de l'UEFA du meilleur entraîneur. L'entraîneur a fait un sans-faute avec le Bayern Munich.

LE TIRAGE EST BOUCLÉ !

Tirage du chapeau 4 !

Groupe A : Bayern Munich, Atlético Madrid, Salzbourg, Lokomotiv Moscou.

Groupe B : Real Madrid, Shakhtar, Inter Milan, Monchengladbach

Groupe C : Porto, Manchester City, Olympiakos, Marseille.

Groupe D : Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta, Midtjylland

Groupe E : Séville, Chelsea, Krasnodar, Rennes.

Groupe F : Zenith Saint-Petersbourg, Dortmund, Lazio Rome, Bruges.

Groupe G : Juventus Turin, Barcelone, Dynamo Kiev, Ferencvárosi

Groupe H : Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig, Istanbul Basaksehir.

Lewandowski, meilleur attaquant de l'année !

Sans surprise, c'est l'attaquant du Bayern Munich qui remporte le prix de l'attaquant de l'année !

PSG et Leipzig se retrouvent !

Le tirage du Chapeau 3, c'est maintenant !

De Bruyne, meilleur milieu de terrain !

Le milieu de Manchester City remporte le titre de meilleur milieu de terrain de la saison de l'UEFA !

REAL MADRID- SHAKHTAR

BARCELONE AVEC LA JUVE : MESSI-CR7 !

CHELSEA AVEC SÉVILLE !

L'ATLÉTICO AVEC LE BAYERN !

Tirage du chapeau 2...

Le tirage du chapeau 2 va se faire maintenant.

KIMMICH, MEILLEUR DÉFENSEUR !

C'est Joshua Kimmich qui remporte le prix de meilleur défenseur de la saison. Wendy Renard, elle, est titrée chez les Femmes.

Le tirage du Chapeau 1, c'est maintenant !

Tout est prêt pour le tirage des équipes du premier chapeau.

NEUER, MEILLEUR GARDIEN

C'est Manuel Neuer qui remporte le prix du meilleur gardien de la saison en Europe ! Sarah Bouhhadi, est la meilleure gardienne.

Plusieurs prix remis cette après-midi !

En plus du MVP masculin et féminin de la saison, les prix de meilleur entraîneur, meilleur gardien, meilleur milieu de terrain et meilleur attaquant (féminin et masculin, seront remis ce soir).

Tout est prêt pour le tirage !

Tout est en place, et le tirage au sort est sur le point de commencer. Restez avec nous !

Trois équipes françaises en Ligue des champions cette saison !

En plus du finaliste de la dernière édition, le Paris Saint-Germain, la France voit deux autres clubs participer à la compétition cette année. L'Olympique de Marseille, le revenant, et le Stade Rennais, le petit nouveau.

Les chapeaux de ce tirage au sort

Le tirage au sort, c'est dans quelques minutes !

Bienvenue à toutes et à tous pour suivre le tirage au sort de la Ligue des champions 2020-2021 et la cérémonie de remise des prix de l'UEFA !

Suivez avec nous les meilleurs moments de la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2020-2021.