Suker milite pour l'arrivée de Mbappé au Real Madrid

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son aventure dans la capitale. L'attaquant de 21 ans est, d'après divers médias, sur le radar du Real Madrid depuis son départ de l'AS Monaco, en 2018.

D'après Suker, ancien joueur merengue, le Real Madrid devrait passer à l'action pour le champion du monde à l'été 2021.

"Il y a beaucoup d'argent maintenant dans le football, mais s'il n'y a pas de faim, le joueur ne réussira jamais. Il faut chercher un joueur qui a faim et je pense que Mbappé a ce désir de jouer pour le Real Madrid. Je ne suis pas un représentant et je ne peux parler que de ce que le joueur me transmet", a déclaré le président de la fédération croate de football.