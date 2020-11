Supériorité totale du Brésil en Amérique du Sud

Cette nuit (à 01h30), le Brésil affrontera le Venezuela dans un match comptant pour les qualifications au Mondial 2022 au Qatar. La Seleção se déplacera ensuite en Uruguay pour y affronter Luis Suárez et les siens.

Et les hommes de Tite sont bien partis dans cette phase de qualification, actuel 2e du groupe derrière l'Argentine mais avec un match de moins, les Brésiliens auront la possibilité de reprendre la tête du championnat dès cette nuit.

En Amérique du Sud, peu de doute existe quant à une qualification des coéquipiers de Neymar. En effet, ces derniers restent sur une impressionnante série de 17 matchs dans défaites en Amérique du Sud.

Comme le rapelle 'AS', le Brésil n'y connaît plus la défaite depuis octobre 2015 et un match face au Chili (2-0). Et, en ce début de campagne pour le mondial 2022, la sélection aux 5 étoiles a fait parler sa supériorité, s'imposant 5-0 face à la Bolivie puis 4-2 face au Pérou à l'extérieur.

Aucune des sélections du classement Sud-Américain n'a remporté deux matchs. Reste à voir si les Brésiliens poursuivront sur leur lancée face au Venezuela et l'Uruguay.