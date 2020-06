Surprise : offre de prolongation pour 4 ans à Kurzawa

Le Paris Saint-Germain est en pleines négociations avec ses joueurs en fin de contrat et cherche à prolonger les contrats de ces derniers pour qu'ils puissent participer à la Ligue des champions en août.

Si Edinson Cavani et Thomas Meunier ont refusé, le PSG négocie toujours avec Thiago Silva et Layvin Kurzawa. Et selon les dernières informations de 'France Football, le club ne négocierait pas seulement pour deux mois avec le Français.

Le média cité rapporte que le directeur sportif, Leonardo, aurait communiqué au défenseur latéral une proposition pour prolonger son contrat de quatre ans avec le club. De quoi surprendre le joueur et son entourage.

Alors que certains voyaient déjà Alex Telles arriver à sa place, Layvin Kurzawa pourrait donc rester et s'installer au sein de l'équipe de Thomas Tuchel, lui qui avait montré une nette amélioration de son jeu et de son comportement lors des derniers mois avant la pandémie.

Cependant, les négociations ne seront pas de tout repos pour Leonardo et le PSG, puisque 'France Football' indique que les représentants du joueur en auraient profité pour demander une multiplication de son salaire par deux.

Le contrat du joueur se terminera le 30 juin prochain, et il faudra avant tout se mettre d'accord pour une prolongation d'au moins deux mois pour jouer la fin de la Ligue des champions, une chose qui intéresserait Kurzawa.

Le média français n'en dit pas plus quant aux raisons de ce retournement de situation de la part du PSG. L'une des possibilités pourrait être l'envie de conserver ce qui aurait dû être dépensé pour un remplaçant du latéral afin de pouvoir faire venir un milieu de terrain et un défenseur central.