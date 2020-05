Sylvinho : "Arthur est un grand joueur"

L'ancien défenseur du FC Barcelone Sylvinho Mendes n'a pas tari d'éloges sur son compatriote Arthur Melo, qu'il a qualifié de "grand joueur" et qui a "tout" pour réussir.

"Arthur est un grand joueur. Nous travaillons avec lui dans l'équipe nationale, il a une projection et une énorme qualité et peut jouer. Il est jeune et a une qualité différenciée", a-t-il souligné dans l'émission "Què t'hi jugues" de "SER Cataluña".

Le numéro 8 du club blaugrana a évoqué son désir de réussir au Camp Nou, et Sylvinho estime que le club catalan ne devrait pas le laisser partir non plus, car, à 23 ans, il a encore beaucoup de progrès à faire.

"Arthur est un jeune joueur, il joue à Barcelone et il progresse. Il peut grandir davantage. Il a tout", conclut l'ancien joueur du Barça, qui a dirigé l'Olympique Lyonnais cette saison.