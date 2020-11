Szoboszlai, le héros hongrois qui frappe à la porte du Real

Dominik Szoboszlai, joueur du RB Salzburg, si vous avez eu des difficultés à prononcer son nom, vous devriez vous y habituer car l'international hongrois ne cesse de faire parler de lui dernièrement, tant et si bien que le Real Madrid le suit de près.

D'après 'AS', le milieu de terrain de 20 ans serait l'une des priorités du Real Madrid qui souhaite l'enrôler. Mais les Merengues auront fort à faire pour s'offrir la pépite hongroise puisque d'autres clubs tels que le Milan AC, Arsenal et surtout le RB Leipzig sont sur le dossier.

Et c'est le club de Bundesliga qui semble partir favori dans cette course, les étroites relations entre le club autrichien et le club allemand pourraient faire pencher la balance en faveur de Leipzig.

Le club entrainé par Nagelsmann pourrait réaliser un gros coup puisque, selon 'Marca', le joueur disposerait d'une clause de 25 millions d'euros. Une somme à la portée des Allemands surtout si l'on pense aux prochaines ventes que le club devrait réaliser.

Lancé à seulement 17 ans dans le bain professionel avec le club de Liefering lors de la saison 2016-2017, Szoboszlai inscrivait alors 10 buts pour 5 passes décisives en 33 matchs.

Deux ans plus tard lors de la saison 2019-2020 et alors que son coéquipier Herling Haaland le quittait pour rejoindre Dortmund, le Hongrois réalisait une saison pleine en inscrivant cette fois 12 buts pour 15 passes décisives.

Belle carrière en perspective pour le joueur de 20 ans qui connaît une progression fulgurante et qui a permis à sa sélection de se qualifier pour le prochain Euro grâce à un but à la 92e minute hier face à l'Islande.

Et quel but, le joueur de Salzburg a traversé la moitié du terrain pour finir par une frappe à l'entrée de la surface qui trompa le gardien islandais. 2 buts à 1, une qualification et le début d'une belle histoire pour le natif de Budapest.