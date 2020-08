Taffarel : "Je voulais vraiment que Neymar gagne cette Ligue des Champions"

L’image a fait le tour du monde, dimanche soir. On y voyait un Neymar en pleurs au moment du coup de sifflet finale, réconforté par David Alaba et Hansi Flick. Le Brésilien est passé à côté de son match et n’a pu aider le PSG à décrocher sa première Ligue des Champions.

Un objectif que Neymar s’était fixé à son arrivée en 2017 à Paris. Pour la FIFA, Taffarel, ancienne légende du football auriverde, s’est longuement confié sur son compatriote. L’ancien portier avoue que son coeur était pour le PSG et que Neymar a manqué une grande occasion.

"J'ai beaucoup soutenu Paris à cause des Brésiliens qui y jouent. Je voulais vraiment que Neymar gagne cette Ligue des champions et ensuite le prix The Best Joueur FIFA. Mais ce n'est pas arrivé. J'espère qu'il pourra gagner ce prix un jour et qu'il sera considéré comme le meilleur joueur au monde."

Neymar doit porter le Brésil pour Taffarel

S’il estime que l’ancien Barcelonais mérite un peu plus de respect, Taffarel est certain que le niveau de jeu affiché par Neymar ces dernières semaines doivent lui permettre de mener le PSG tout en haut de l’Europe et le Brésil sur le toit du monde. Au Qatar en 2022, cela fera désormais vingt ans que la Seleçao n’a plus remporté la Coupe du monde. Une éternité pour ce pays de football.

"C'est un grand joueur. C'est beau quand il joue. C'est un dribbleur incroyable, il donne des buts à ses partenaires, il en marque de très jolis. Il est très important pour nous. On espère qu'il sera au meilleur de sa forme pour aider le Brésil à remporter une nouvelle Coupe du Monde. C'est une superstar."