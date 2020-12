Tagliafico prolongera jusqu'en 2023 avec l'Ajax et avec une possibilité de partir

L'Ajax est sur le point de prolonger l'international argentin Nicolas Tagliafico jusqu'en 2023 avec l'engagement de laisser le joueur partir l'été prochain si un grand club européen se montre intéressé, ont révélé à 'EFE' des sources proches des négociations.

Cet accord prolongerait le contrat du latéral gauche pour une année supplémentaire, l'actuel expirant en 2022, et pourrait être annoncé cette semaine.

La prolongation de l'Argentin à l'Ajax comprendrait une clause similaire à celle signée par Hakim Ziyech en août 2019, lorsque le Marocain a prolongé son contrat d'une année à la condition qu'il soit autorisé à partir si un grand club lui offre une somme d'argent importante. En février dernier, Chelsea l'a signé pour 40 millions d'euros plus quatre de bonus.

Les conditions posées par l'Ajax sur la vente de Tagliafico l'été dernier et la crise COVID-19, qui a considérablement fait chuter les prix du marché, ont empêché le départ du latéral du club d'Amsterdam.

Tagliafico a fait ses débuts internationaux avec l'Argentine en juin 2017 et a rejoint l'Ajax en provenance de l'Atlético Independiente en janvier 2018. Depuis, il est un habitué du onze de départ de l'équipe d'Erik ten Hag.

Le club d'Amsterdam est en tête de l'Eredivisie et vise une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Lors de la saison 2018/19, ils ont remporté l'Eredivisie et la Coupe des Pays-Bas et ont atteint les demi-finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes. En 2019-20, l'Ajax était en tête de l'Eredivisie lorsque la compétition a été suspendue en raison de la pandémie.