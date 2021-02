Tagliafico regrette la sanction d'Onana

Le joueur de l'Ajax Nicolas Tafliafico a évoqué la série de catastrophes qui a frappé l'équipe néerlandaise, en s'adressant aux chaînes officielles du club.

"Ce sont des coups durs, mais ils nous rendront plus forts et nous feront grandir en tant qu'équipe. Nous devons être plus forts que jamais. Nous devons aller de l'avant, être avec nos coéquipiers", a-t-il déclaré.

"Nous sommes une équipe très solide, très compétitive, avec de grands joueurs. Et s'ils ne jouent pas, il y aura des joueurs prêts à jouer", a-t-il ajouté.

Il a également évoqué la suspension d'Onana : "Nous devons faire en sorte qu'il se sente important pour le groupe. Comme il ne peut pas jouer en compétition internationale, nous devons le faire à sa place. C'est une chose très difficile, non seulement pour lui, mais aussi pour nous."