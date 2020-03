Tahith Chong prolonge avec United !

Même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec l'équipe première, United est conscient que Chong a un gros potentiel. C'est pour cela que le club s'est empressé de renouveler son contrat avant qu'il ne soit trop tard.

Le jeune hollandais a parafé son nouveau contrat aujourd'hui, qui le lie au club d'Old Trafford jusqu'en 2022, avec une troisième année en option.

Chong, 20 ans, compte 14 rencontres avec les pro de Man United, pour 4 titularisations. Il semblerait que OGS lui fasse de plus en plus confiance

@TahithC is here to stay!#MUFC