L'attaquant nigérian est de retour en Bundesliga. Après son prêt à Mayence la saison dernière, il va rejoindre cette fois-ci l'Union Berlin.

Sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2023, Taiwo Awoniyi a été prêté une année.

Taiwo Awoniyi has joined Union Berlin on loan for 2020/21.



Good luck for the season, Taiwo