Takefusa Kubo en route pour Seville

Auteur de 4 buts et de 4 passes décisives en 36 matchs de Liga avec Majorque, Takefusa Kubo pourrait découvrir la Ligue des Champions avec le FC Seville, ce qui serait un excellent moyen de gagner en expérience. D'après 'Onda Cero', le club andalou a déjà contacté le Real Madrid. Les deux clubs espagnols seraient en pleine négociation de contrat et le média parle d'un prêt d'un an avec option d'achat ainsi qu'une priorité de futur rachat pour les madrilènes.