Talonnade et petit pont de Griezmann pour ouvrir le score du Barça

Déjà qualifié pour le second tour de la Ligue des champions, le FC Barcelone se déplaçait ce mercredi soir sur la pelouse de Ferencváros.

Sans Messi ni Ter Stegen, laissés au repos à Barcelone, les supporters culés ont pu néanmoins profiter d'un geste technique sublime de la part d'Antoine Griezmann.

Le Français signe un Madjer magnifique, après un centre de Jordi Alba. Le ballon passe entre les jambes du gardien hongrois (14e, 0-1).

Braithwaite (21e, 0-2) et Dembélé (28e, 0-3) ont inscrit le deuxième et troisième but du FC Barcelone.