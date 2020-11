Tanguy Kouassi pourrait bientôt avoir sa chance au Bayern

Sous contrat jusqu'en 2021 avec leur club, Jérôme Boateng et David Alaba devraient prochainement quitter le Bayern Munich. Si le défenseur allemand pourrait être remplacer cet été via un recrutement, on ne peut pas en dire autant du joueur autrichien.

En effet, en conflit avec sa direction depuis les négociations portant sur sa prolongation cet été, Alaba devrait quitter le club prochainement, toutefois les Bavarois ne comptent pas intervenir sur le marché des transferts afin de pallier ce départ.

D'après une information du quotidien 'AS', le champion d'Europe souhaiterait lancer Tanguy Kouassi (18 ans), recrue estivale en provenance du Paris Saint-Germain.

Lui qui avait disputé 12 matchs en tout et pour tout avec le PSG avant son départ, n'a pas encore joué la moindre minute sous les couleurs du Bayern. Absent de la liste des joueurs pouvant disputer la Ligue des Champions avec le club allemand, le défenseur français pourrait faire ses grands débuts prochainement.

Reste à savoir si David Alaba quittera le Rekordmeister dès cet hiver où attendra le mercato estival pour rejoindre un nouveau club.