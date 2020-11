Tanguy Ndombele a l'Euro en ligne de mire

Tanguy Ndombele, qui retrouve des couleurs à Tottenham après une première saison à oublier, a confié son envie de revenir en équipe de France et participer à l'Euro.

"J'essaye de faire du mieux possible. Je suis encore en apprentissage. On veut tous aller à l'Euro. On va se donner les moyens d'y aller (...) Je suis d'accord avec le fait de gagner en régularité (comme l'a dit Deschamps, ndlr). Il y a de très bons joueurs à mon poste. Mais je ne m'avoue pas vaincu et on verra à la fin". a-t-il déclaré sur 'beIN Sports' ce lundi.

Pour rappel, le milieu de terrain n'a plus été appelé par Didier Deschamps depuis novembre 2019.