Tanguy Ndombélé revient sur sa relation avec José Mourinho

Tout va très vite dans le football et ce n’est pas Tanguy Ndombélé qui dira le contraire. Le milieu de terrain français a d’abord été le transfert le plus cher de l’histoire de Tottenham, s’est fait sa place sous Mauricio Pochettino puis a connu la fameuse méthode José Mourinho.

Au moment de l’arrivée du Portugais, l’ancien Lyonnais a multiplié les passages sur le banc mais aussi les critiques de son coach. Le match contre Burnley en février dernier a marqué un point de non-retour pour Mourinho, qui n’a pas hésité à critiquer le comportement de Ndombélé.

"Ses mots ne m'ont pas blessé (ce qu'il a dit après le match à Burnley). Ils ne m'ont pas nécessairement motivé non plus, concède-t-il à 'Sky Sports'. C'était juste quelque chose que j'ai assimilé et pris en note."

"Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que vous aimez entendre, ce genre de mots, mais c'était la saison dernière et nous nous tournons vers l'avenir."

Le Top 4 avant de penser au titre

Alors qu’un départ cet été était annoncé un peu partout, l’international français est toujours chez les Spurs et il a bien fait. Après les critiques, place aux louanges puisque Ndombélé est l’un des maillons forts de Tottenham en ce début de saison. Neuf matches et un statut de titulaire.

"Je me sens mieux. Cela vient du fait d'enchaîner les matches. C'est bien pour un joueur d'avoir un bon rythme comme ça et de se mettre en forme. L'année dernière, je n'en avais pas tellement. Cette année, c'est mieux pour l'équipe et c'est mieux pour moi (...)"

« Entre la France et l'Angleterre, il y a une vraie différence au niveau de l'intensité des matches. La saison dernière, ma tête n'était tout simplement pas au bon endroit. Cette saison ça va beaucoup mieux»