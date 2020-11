"Tant que Messi porte le maillot du Barça, il y aura de l'espoir"

Il faudra attendre quelque temps avant de revoir Gerard Piqué sur un terrain de football. Blessé au genou, le défenseur central du Barça sera absent pour plusieurs mois.

Mais cela ne l'empêche pas d'évoquer la situation de son club. Dans un événement solidaire pour une fondation contre le cancer, Piqué a répondu aux questions de jeunes supporters.

Le défenseur central a notamment évoqué l'avenir de son capitaine, Leo Messi : "Est-ce que Messi va rester ? Il faudrait lui demander, c'est une décision personnelle qui lui appartient. On verra ce qui se passera."

"Moi je pense qu'à partir du moment où il continue de porter le maillot du Barça, il y a toujours de l'espoir. On espère qu'ils pourront le séduire pour qu'il reste encore de nombreuses années", a confié le joueur, comme un message d'espoir pour les supporters.

Le joueur s'est aussi confié sur la possibilité de devenir dirigeant au sein du Barça à l'avenir : "Je suis un grand supporter du Barça. Plus tard, j'aimerais pouvoir aider le club et cela passe par me préparer à la fonction de président si je vois que je suis capable d'apporter au Barça un jour. Je prendrai ma décision plus tard, mais c'est un rêve que j'ai toujours eu."