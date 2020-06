Tebas cartonne Cristiano et encense Messi

Le championnat espagnol a perdu Cristiano Ronaldo en 2018. Mais Tebas, bien qu'il ait assuré que le départ du Lusitanien n'a pas été remarqué, il craint que celui de Messi le soit. C'est pourquoi il a supplié l'Argentine de rester au Barça.

Javier Tebas, président de la Liga, lors d'un entretien avec 'RAC1' : "On va me critiquer à Madrid mais le départ de Cristiano Ronaldo a eu impact quasi nul. La Liga doit être au-dessus des joueurs. Mais dans le cas de Lionel Messi, c’est le meilleur joueur de l’histoire du football. C’est une chance pour nous de l’avoir dans notre championnat. Et encore plus pour les supporters du Barça. Nous sentirions l’impact de son départ, surtout dans un autre championnat”, a déclaré Javier Tebas.

"C'est un plaisir de le voir jouer, mais nous avons signé des contrats de télévision, avec ou sans Messi", a-t-il conclu.

Ronaldo appréciera.