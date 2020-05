Tebas espère reprendre la Liga dès le 11 juin

C'est le président du gouvernement Pedro Sánchez qui a confirmé le retour de la Liga en Espagne. Après plus de deux mois d'arrêt, le football a reçu le feu vert pour reprendre.

Une bonne nouvelle dont le président de la ligue professionnelle de football espagnole s'est fécilité. Javier Tebas s'est confié à la télévision espagnole pour évoquer la marche à suivre.

"Notre objectif est de reprendre le 11 juin avec le match Séville FC-Betis. C'est sûr qu'on commencera cette semaine là. On doit voir ce qui se passe avec les phases du déconfinement. C'est possible que le 11 juin on ait un match unique pour toute l'Espagne en forme d'hommage à tout ce qui s'est passé. Ça peut être le 13 ou le 14, mais on espère que ça sera le 11", a déclaré le président pour 'Movistar'.

Cependant, de nombreuses questions doivent être évoquées, dont le problème de la chaleur estivale : "Si la température monte trop dans certaines villes, on n'organisera pas de match. Et si on a fixé un match et que les températures sont plus hautes que celles qui avaient été prévues, le match serait retardé."

La Liga va donc reprendre et devrait avoir un rythme assez impressionnant : "Le samedi et le dimanche, il y aura trois horaires, 17h, 19h30 et 21h30. Les matchs de 17h seront joués dans la zone du nord, puisque les clubs locaux ont une température moyenne qui ne dépasse pas les 28 degrés."