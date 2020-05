Tebas, sur la Ligue 1 : "Ils se sont précipités, ce n'est pas un exemple à suivre"

Le président de LaLiga, Javier Tebas, a durement critiqué, dans les colonnes du 'Corriere dello Sport' la décision de la Ligue Profesionnelle de Football, qui a suspendu la Ligue 1 jeudi.

"En France, ils se sont précipités, ce ne sont pas des exemples à suivre, et nous ne pouvons pas comparer la Ligue 1, avec le championnat espagnol et la Serie A. Un pêcheur, un employé qui travaille à l'usine ou un employé de supermarché prend beaucoup plus de risques qu'un football qui respecte nos protocoles", a indiqué Tebas.

Le président de LaLiga a évoqué Gabriele Gravina : "Gravina travaille très bien, il est responsable et cela paie. Il est parfaitement conscient de ce que nous sommes en train de traverser et des problèmes sanitaires que nous vivons, tout comme l'aspect économique. Il sait que l'on risque une pandémie financière."

En ce qui concerne le championnat espagnol, il a confié : "Terminer la saison n'est pas seulement un objectif sur le plan économique, mais également d'intégrité morale."

"Nous suivons de près les clubs espagnols, petit à petit, avec l'objectif de terminer les compétitions en toute sécurité. Les protocoles que l'Espagne et l'Italie ont développé sont excellents et permettent aux joueurs, entraîneurs et employés de travailler en paix", a-t-il conclu.