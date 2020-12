Téléfoot, c'est fini !

La conciliation entre la LFP et Mediapro pour les droits de diffusion de la Ligue 1 va prendre fin. Selon les informations de L'Equipe, le directeur général de Téléfoot Julien Bergeaud aurait annoncé aux salariés qu'un accord avec la Ligue avait été trouvé. La chaîne va disparaître.

Une réunion se tenait ce vendredi matin dans les locaux de la chaîne, en pleine conciliation avec la LFP après n'avoir pas versé les deux premières échéances de la saison : 172,3 millions d'euros le 5 octobre puis 152,5 millions au début du mois de décembre.

Mediapro, qui avait acquis une marge majorité de la diffusion des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'en 2024 pour un total de 830 millions d'euros devrait donc rétrocéder ces droits à la Ligue pour la suite de la saison et celles à venir. Aucun date n'a pour l'heure été évoquée, et reste donc à savoir ce qu'il va advenir des huit affiches prévues ce week-end sur l'antenne, parmi lesquelles le choc entre le PSG et Lyon, dimanche soir.

La date du 18 décembre avait été avancée comme devant mettre fin à la procédeure de conciliation, mais un accord aura donc été trouvé avant. Dans le même temps ce vendredi, un Conseil d'Administration de la LFP est en cours, notamment pour décider de la suite.

La Ligue va désormais devoir trouver un nouveau diffuseur, très certainement au rabais par rapport au contrat signé avec le diffuseur sino-espagnol voilà deux ans. Canal+ et Bein Sports, diffuseurs du championnat ces dernières saisons, pourraient hériter de ces droits dans les prochains jours. La chaîne cryptée, qui diffuse la Ligue 1 depuis près de quatre décennies, serait prête à faire une offre globale à hauteur de 590 millions d'euros, plus un bonus de 100 millions d'euros lié à une hausse de ses abonnés dans les prochaines semaines.

Un nouveau coup dur pour les clubs, déjà fortement touchés économiquement par la pandémie, et au lendemain de l'annonce du gouvernement selon laquelle aucun retour du public dans les stades n'est envisageable avant la reprise, début janvier.